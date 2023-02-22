Чуровской Гаврила Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Чуровская Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Чуровская Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Чуровская Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чуровская Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна
Место жительства
1825
Сельца Захарьина помещик, капитан.
Смерть
Неизвестно