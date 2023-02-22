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Чуровской Гаврила Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуровская Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Чуровская Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Чуровская Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Чуровская Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чуровская Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Чуровская Татьяна Алексеевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1825
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сельца Захарьина помещик, капитан.
Смерть
Неизвестно

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