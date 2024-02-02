Стороженко (Донцова) Прасковья Висарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Донцова) Прасковья Висарионовна

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Место рождения

Россия п. Контребуцево Даниловский р-н

Дата рождения

24.07.1912

Дата смерти

24.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1912

Отец: Донцов Висарион Фёдорович

Мать: Донцова Евдокия Михайловна

Россия п. Контребуцево Даниловский р-н
Крещение
26.07.1912
п.Лобойково
Восприемники: Михаил Васильевич Миусский Василиса Павловна Мароховская
Бракосочетание
13.02.1931

Муж: Стороженко Афанасий Иванович

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1935

Сын: Стороженко Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Стороженко Афанасий Иванович

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Место жительства
?.10.1946
МО Подольск
Смерть
24.09.1981
г. Подольск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
26.09.1981
г. Подольск
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