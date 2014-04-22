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Федорова Дарина Александровна
Федорова Дарина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2014
Пол
Женский
Отец
Федоров Александр Александрович
1974 г.р.
Мать
Федорова (Ксенофонтова) Дарья Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2014
Отец:
Федоров Александр Александрович
Мать:
Федорова Дарья Анатольевна
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