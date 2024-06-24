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Иноземцев Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Иноземцев Иван Евтифеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криволапова (Иноземцева) Анна Фоминична

Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иноземцев Иван Фомич

Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иноземцев Пётр Фомич

Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Иноземцева) Марина Фоминична

Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иноземцев Понтилей Фомич

Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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