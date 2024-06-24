Иноземцев Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Иноземцев Иван Евтифеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криволапова (Иноземцева) Анна Фоминична
Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иноземцев Иван Фомич
Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иноземцев Пётр Фомич
Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Иноземцева) Марина Фоминична
Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно