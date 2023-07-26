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Ранеткин Никита Иванович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.09.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1828 ст.

Отец: Ранеткин Иван Иванович

Мать: Ранеткина Василиса (Васса) Ивановна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.18. Оп.3. Д. 122 МК по г. Угличу и уезду за 1828 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранеткина Дуклида Семеновна

Крещение
09.09.1828 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемником был той же деревни крестьянин Яков ф.18. Оп.3. Д. 122 МК по г. Угличу и уезду за 1828 год
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Ранеткина Варвара Никитична

Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ранеткин Андрей Никитич

Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ранеткина Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна

Место жительства
1887 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 59 лет. Солдат. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Восприемник
02.02.1890 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
На свадьбе Ранеткина Василия Борисовича и Рябцовой Ирины Филипповны со стороны жениха. ф.1550 оп.1 д. 213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган. Переславского уезда за 1887-1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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