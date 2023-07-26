Ранеткин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1828 ст.
ф.18. Оп.3. Д. 122 МК по г. Угличу и уезду за 1828 год
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.09.1828 ст.
Восприемником был той же деревни крестьянин Яков ф.18. Оп.3. Д. 122 МК по г. Угличу и уезду за 1828 год
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Ранеткина Варвара Никитична
Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ранеткина Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Ранеткина Дуклида Семеновна
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 59 лет. Солдат. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Восприемник
02.02.1890 ст.
На свадьбе Ранеткина Василия Борисовича и Рябцовой Ирины Филипповны со стороны жениха. ф.1550 оп.1 д. 213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган. Переславского уезда за 1887-1... Показать все
Смерть
Неизвестно