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Кутузов Юрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1939

Отец: Кутузов Андрей Иванович

Мать: Кутузова Раиса Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Инна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Кутузов Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: Кутузова Инна Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1975

Сын: Кутузов Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Кутузова Инна Ивановна

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