Кутузов Юрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1939
Отец: Кутузов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Инна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1967
Сын: Кутузов Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Кутузова Инна Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1975
Мать ребёнка: Кутузова Инна Ивановна