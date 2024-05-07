Дивак Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивак Александр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивак Александра Владимировна
Мать ребёнка: Дивак Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Дивак Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Дивак Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивак Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Дивак Людмила Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Дивак Галина
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Дивак Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Дивак Галина