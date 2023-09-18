Ратникова (Юдина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти16.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
09.03.1892
Сын: Ратников/желтяков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Рождение ребёнка
?.10.1893
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Рождение ребёнка
?.07.1897
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Смерть
16.12.1898
Причина смерти: Болезнь