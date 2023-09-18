Ратникова (Юдина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Юдина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

16.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Ратников/желтяков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.10.1893

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1897

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.12.1898
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
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