Ипатова Людмила (Люся) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова Людмила (Люся) Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: Ипатов Алексей Николаевич

Мать: Ипатова Александра Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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