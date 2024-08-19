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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Семён Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Иван

Отец ребёнка: Пушкин Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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