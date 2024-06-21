Лисицын Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисицын Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно