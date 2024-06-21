Лисицын Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисицын Михаил

Лисицын Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисицын Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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