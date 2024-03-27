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Манаев Халиулла Галиулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1910

Дата смерти

194

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
194
Рождение
23.04.1910

Отец: Феткуллин Галиулла

Мать: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаев (Манаева) Минслу Бакиева

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаев (Манаева) Минслу Бакиева

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