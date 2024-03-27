Манаев Халиулла Галиулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1910
Дата смерти194
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
194
Рождение
23.04.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манаев (Манаева) Минслу Бакиева