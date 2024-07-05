Селезнев Ефрем Терентьевич 10.01.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнев Ефрем Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1841

Дата смерти

19.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1863

Сын: Селезнев Алексей Ефремович

Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
10.08.1866

Сын: Селезнев Василий Ефремович

Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
15.06.1884

Дочь: Македонская Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна

Смерть
19.10.1915

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