Селезнев Ефрем Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1841
Дата смерти19.10.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1863
Сын: Селезнев Алексей Ефремович
Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
10.08.1866
Сын: Селезнев Василий Ефремович
Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
15.06.1884
Дочь: Македонская Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Хомская Матрона Филипповна
Смерть
19.10.1915