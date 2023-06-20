Matvey (Moisey)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Andrej
Мать: Akilina Egorova
Рождение ребёнка
08.11.1884
Дочь: Matrona
Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova
Рождение ребёнка
12.08.1888
Сын: Andrey
Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova
Рождение ребёнка
10.10.1889
Сын: Ioann
Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova
Смерть
Неизвестно