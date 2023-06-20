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Matvey (Moisey)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

1884 г.р.
1888 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Andrej

Мать: Akilina Egorova

Рождение ребёнка
08.11.1884

Дочь: Matrona

Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova

Рождение ребёнка
12.08.1888

Сын: Andrey

Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova

Рождение ребёнка
10.10.1889

Сын: Ioann

Мать ребёнка: (Chursina) Akilina Ivanova

Смерть
Неизвестно

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