Цхай (Пак) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай (Пак) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

12.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: Пак Дмитрий

Мать: Прабабушка

1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Рождение ребёнка
21.08.1935

Дочь: Цхай Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Цхай Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Цхай Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич

Рождение ребёнка
10.07.1941

Сын: Цхай Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич

Рождение ребёнка
02.09.1946

Сын: Цхай Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич

Смерть
12.02.1998
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