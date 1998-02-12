Цхай (Пак) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1913
Дата смерти12.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913
Отец: Пак Дмитрий
Мать: Прабабушка
1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Рождение ребёнка
21.08.1935
Дочь: Цхай Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Цхай Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Цхай Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
10.07.1941
Сын: Цхай Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич
Рождение ребёнка
02.09.1946
Отец ребёнка: Цхай Алексей Иннокентьевич
Смерть
12.02.1998