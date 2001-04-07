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Мелкозёрова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1949

Дата смерти

07.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1971

Дочь: Мелкозёрова Зарина Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
07.07.1972

Дочь: Мелкозёрова Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Мелкозёров Филипп Георгиевич

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Мелкозёрова Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
03.10.1976

Дочь: Мелкозёрова Мальвина Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1979

Дочь: Мелкозёрова Анфиса Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1981

Дочь: Мелкозёрова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Мелкозёрова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1990

Дочь: Мелкозёрова Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелкозёров Георгий Александрович

Смерть
07.04.2001
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