Мелкозёрова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1949
Дата смерти07.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1971
Дочь: Мелкозёрова Зарина Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
07.07.1972
Дочь: Мелкозёрова Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1973
Сын: Мелкозёров Филипп Георгиевич
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Мелкозёрова Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1976
Дочь: Мелкозёрова Мальвина Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1979
Дочь: Мелкозёрова Анфиса Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1981
Дочь: Мелкозёрова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Мелкозёрова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1990
Дочь: Мелкозёрова Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Мелкозёров Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2001