(Первушина) Акилина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Первушин Лев Павлов
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Первушина) Гликерия Павлова
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Первушина) Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов
Смерть
1771