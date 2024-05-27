(Первушина) Акилина Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Акилина Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Первушин Евфим Павлов

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Первушин Лев Павлов

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Первушин Макар Павлов

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Первушин Антон Павлов

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Первушина) Гликерия Павлова

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Первушина) Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлов

Смерть
1771

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