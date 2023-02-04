Машкова (Горбачева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович
Рождение ребёнка
12.08.1946
Сын: Машков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович
Островка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно