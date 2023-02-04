Машкова (Горбачева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашкова (Горбачева) Александра

Машкова (Горбачева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович

Рождение ребёнка
12.08.1946

Сын: Машков Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Машков Александр Феофанович

Островка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.