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Хлынов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Малый Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 6
Место жительства
Неизвестно
Малый Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.02.1893

Жена: Хлынова (Кашина) Татьяна Кириковна

Малый Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 6
Смерть
Неизвестно

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