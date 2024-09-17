Хлынов Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 6
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1893
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 6
Смерть
Неизвестно