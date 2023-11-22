Райкова (Филатова) Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райкова (Филатова) Мария Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1879

Дата смерти

28.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879

Отец: Филатов Сергей Иванович

Мать: Пелагея Илларионова

Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Васина Едокия Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Васин Илья Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Васин Андрей Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Васин Александр Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

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Рождение ребёнка
10.04.1908

Дочь: Васина Евдокия Родионова

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Васин Андрей Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Васин Федор Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Васина Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
29.03.1915

Дочь: Васина Феодосия Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Васина Анна Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Ф637 оп.2 д. 3345 Софийская церковь л.103 с.Софьино 1916 10 (14) февраля 1916 Анна Родители: д. Находки Родион Стефанов Васин, Мария Сергеевна Восприемники: Михаил Ильин Ванюшин и крестьянка Феодосья... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Васин Петр Родионович

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Находка, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1920

Дочь: Васина Лидия Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Вера Родионовна

Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Родион Стефанов

Смерть
28.01.1953
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