Райкова (Филатова) Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1879
Дата смерти28.01.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Филатов Сергей Иванович
Мать: Пелагея Илларионова
Дочь: Васина Едокия Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Сын: Васин Александр Родионович
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Евдокия Родионова
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Феодосия Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Анна Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Лидия Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов
Дочь: Васина Вера Родионовна
Отец ребёнка: Райков Родион Стефанов