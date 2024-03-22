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Филиппов Андрей Александрович
Филиппов Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Мытищи
, Мытищи, Московская область
Дата рождения
16.11.1979
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Александр Иванович
1953 г.р.
Мать
Филиппова (Морозова) Ирина Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1979
Отец:
Филиппов Александр Иванович
Мать:
Филиппова Ирина Николаевна
Мытищи
, Мытищи, Московская область
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