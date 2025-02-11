Матвей Никифоров 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
НикифорДо 1756 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василий Матвеев1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Никифор

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Смерть
Неизвестно

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