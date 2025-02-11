Матвей Никифоров
мужской, родился 1784, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНикифорДо 1756 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василий Матвеев1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно