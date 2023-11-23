Дунаев Семен Федорович
Место рождениядер. Фомкино, Углицкого уезда, Ярославской губернии
Дата рождения?.04.1797
Дата смерти21.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1797
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева
из крепостных.Из Углича
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Урусова (Дунаева) Екатерина Семенова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: (Дунаев) Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: (Дунаев) Ксения Семенова
Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
25.09.1833
Мать ребёнка: ?
Смерть
21.01.1836
похоронен на Пятницком кладбище в Москве
Похороны
Неизвестно