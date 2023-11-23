Дунаев Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Семен Федорович

Дунаев Семен Федорович

Место рождения

дер. Фомкино, Углицкого уезда, Ярославской губернии

Дата рождения

?.04.1797

Дата смерти

21.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1797

Отец: Дунаев Федор Матвеев

Мать: Дунаева (Кондратьева) Ирина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дунаев Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева

из крепостных.Из Углича
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Урусова (Дунаева) Екатерина Семенова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: (Дунаев) Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: (Дунаев) Ксения Семенова

Мать ребёнка: Дунаева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
25.09.1833

Сын: Дунаев Иоанн Симеонов

Мать ребёнка: ?

Смерть
21.01.1836
похоронен на Пятницком кладбище в Москве
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.