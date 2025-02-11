Данила Кононов
мужской, родился 1821, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКононДо 1803 г.р.
Супруги
Матрёна Артемьева1815 г.р.
Дети
Матрёна Данилова1853 г.р.
Ларион Данилов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Конон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Артемьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрёна Данилова
Мать ребёнка: Матрёна Артемьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ларион Данилов
Мать ребёнка: Матрёна Артемьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно