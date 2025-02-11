Данила Кононов 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Данила Кононов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
КононДо 1803 г.р.
Супруги
Матрёна Артемьева1815 г.р.
Дети
Матрёна Данилова1853 г.р.
Ларион Данилов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Конон

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Артемьева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрёна Данилова

Мать ребёнка: Матрёна Артемьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ларион Данилов

Мать ребёнка: Матрёна Артемьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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