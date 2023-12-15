Спариш Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпариш Алексей

Спариш Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Ксения Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спариш) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: (Терешкович) Ксения Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спариш Федор Алексеевич

Мать ребёнка: (Терешкович) Ксения Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терешкович) Ксения Власовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.