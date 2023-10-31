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Куничева Татьяна Михайловна
Куничева Татьяна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1946
Пол
Женский
Отец
Куничев Михаил Георгиевич
1905 г.р.
Мать
Куничева Анна (Фрида) Николаевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1946
Отец:
Куничев Михаил Георгиевич
Мать:
Куничева Анна Николаевна
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