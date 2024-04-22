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Добровольский Максим Иванович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

14.08.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1833 ст.

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
В метрической записи о рождении Максима мать названа Марией Петровной. Вероятно, это ошибка, поскольку родители названы «первобрачными». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архи... Показать все
Крещение
14.08.1833 ст.
Винаровка, Київська область
«Августа четырнадцатого числа у жителя войнаровского шляхтича Иоанна Добровольского и жены его Маріи Петровой первобрачнихъ законнихъ родителей родися сынъ Максимъ. Молитвилъ имя нарекъ кристилъ и мир... Показать все
Смерть
Неизвестно
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