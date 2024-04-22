Добровольский Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.08.1833 ст.
В метрической записи о рождении Максима мать названа Марией Петровной. Вероятно, это ошибка, поскольку родители названы «первобрачными». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архи... Показать все
Крещение
14.08.1833 ст.
«Августа четырнадцатого числа у жителя войнаровского шляхтича Иоанна Добровольского и жены его Маріи Петровой первобрачнихъ законнихъ родителей родися сынъ Максимъ. Молитвилъ имя нарекъ кристилъ и мир... Показать все
Смерть
Неизвестно