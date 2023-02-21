Пахом
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Сын: Косма Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1717
Сын: Антон Пахомов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Акулина Пахомова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка