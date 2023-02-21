Пахом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахом

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Косма Пахомов

Мать ребёнка: не указана

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1717

Сын: Антон Пахомов

Мать ребёнка: не указана

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Акулина Пахомова

Мать ребёнка: не указана

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
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