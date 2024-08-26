Немтинова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтинова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немтинова) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Немтинов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немтинова) Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Немтинов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немтинов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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