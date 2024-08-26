Немтинова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немтинова) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Немтинов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немтинова) Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Немтинов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немтинов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно