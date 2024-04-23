Бочаров Василий
Место рожденияАлтайский край, Тюменцевский р-н, с. Макарово
Дата рождения02.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913
Отец: Бочаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Макарово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно