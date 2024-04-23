Бочаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Василий

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Место рождения

Алтайский край, Тюменцевский р-н, с. Макарово

Дата рождения

02.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913

Отец: Бочаров Григорий

Мать: Бочарова (Огнёва) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Макарово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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