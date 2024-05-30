Константинова Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
25.04.1893 ст.
венчались в Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: Вологодский мещанин Анатолий Васильев Попов и Вологодский мещанин Кирилл Андреевич Красильников Красильников; по невес... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1895
Дочь: Красильникова Нина Павловна
Отец ребёнка: Красильников Павел Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Красильникова Нина Павловна
Отец ребёнка: Красильников Павел Николаевич
Смерть
1931