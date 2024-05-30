Константинова Варвара Павловна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинова Варвара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Константинов Павел Петрович

Мать: Константинова (Дружинина) Анна Федоровна

Бракосочетание
25.04.1893 ст.

Муж: Красильников Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
венчались в Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: Вологодский мещанин Анатолий Васильев Попов и Вологодский мещанин Кирилл Андреевич Красильников Красильников; по невес... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: Красильникова Нина Павловна

Отец ребёнка: Красильников Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Красильникова Нина Павловна

Отец ребёнка: Красильников Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1931

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