Гришанова (Гришанова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гришанов Степан
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гришанов Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Гришанова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Гришанов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Гришанова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гришанов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Гришанов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович
Смерть
Неизвестно