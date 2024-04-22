Гришанова (Гришанова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанова (Гришанова) Мария Степановна

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Место рождения

Рухань, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гришанов Степан

Мать: Гришанова Варвара Андреевна

Рухань, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гришанов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гришанов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Гришанова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Гришанов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Гришанова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Гришанов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Гришанов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Гришанов Андрей Викторович

Смерть
Неизвестно
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