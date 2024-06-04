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Рохин Осип Филиппов

Место рождения

дер. Мосейка Злобина, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Рохин Филипп (Филка) Лукоянов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1662

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