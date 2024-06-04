Рохин Осип Филиппов
Место рождениядер. Мосейка Злобина, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Рохин Филипп (Филка) Лукоянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1662