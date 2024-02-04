Бабайцев Тимофей Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабайцев Тимофей Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайцев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Дора Трофимовна

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайцев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Аникина (Бабайцева) Физа Тимофеевна

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Бабайцев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна

Смерть
1942

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