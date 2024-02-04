Бабайцев Тимофей Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабайцев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Дора Трофимовна
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Аникина (Бабайцева) Физа Тимофеевна
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: Бабайцева Анастасия Филипповна
Смерть
1942