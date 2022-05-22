Идиатуллин Закиулла Идиатуллович
Место рожденияКульбаево Мараса
Дата рождения05.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1012
Дочь: Идиатуллина Фаимя Закиулловна
Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна
Рождение
05.01.1882
Отец: не указан
Мать: Дажмиля Мандай кызы
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна
Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна
Рождение ребёнка
15.05.1920
Сын: Идиатуллин Габбас Закиевич
Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Идиатуллин Гаваз Закиевич
Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна
Смерть
Неизвестно