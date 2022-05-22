Идиатуллин Закиулла Идиатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Место рождения

Кульбаево Мараса

Дата рождения

05.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1012

Дочь: Идиатуллина Фаимя Закиулловна

Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
05.01.1882

Отец: не указан

Мать: Дажмиля Мандай кызы

Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Идиатуллин Габбас Закиевич

Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Идиатуллин Гаваз Закиевич

Мать ребёнка: Зайтуня Нуретдиновна

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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