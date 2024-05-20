Сальхина (Усенина) Анна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальхина (Усенина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усенин Андрей Андреевич

Мать: Усенина Анна Алекссевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усенина (Сальхина) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Сальхин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальхин Владимир

Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Сальхин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сальхин Владимир

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