Сальхина (Усенина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усенин Андрей Андреевич
Мать: Усенина Анна Алекссевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усенина (Сальхина) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Сальхин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сальхин Владимир
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Сальхин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сальхин Владимир