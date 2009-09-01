Anufriev Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Anufriev Ivan

Место рождения

Novo-Krestyanka, Kazakhstan

Дата рождения

12.07.1933

Дата смерти

?.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

DB
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Место
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Рождение
12.07.1933

Отец: Anufriev Ivan

Мать: Anufrieva Fedora

Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Anufriev Sergey

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Смерть
?.09.2009
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
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