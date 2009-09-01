Anufriev Ivan
Место рожденияNovo-Krestyanka, Kazakhstan
Дата рождения12.07.1933
Дата смерти?.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933
Отец: Anufriev Ivan
Мать: Anufrieva Fedora
Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
30.09.1957
Сын: Anufriev Sergey
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Смерть
?.09.2009
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan