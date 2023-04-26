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Курьянова (Лягошина) Анна Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: Лягошин Пётр Максимович

Мать: Лягошина Дарья Марковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Курьянов Степан Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: (Курьянова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1911

Дочь: (Курьянова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Курьянов Василий Степанович

Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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