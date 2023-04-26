Курьянова (Лягошина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Отец: Лягошин Пётр Максимович
Мать: Лягошина Дарья Марковна
Бракосочетание
16.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: (Курьянова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1911
Дочь: (Курьянова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Курьянов Василий Степанович
Отец ребёнка: Курьянов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно