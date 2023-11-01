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Иваникова Екатерина Парфениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1901

Муж: Иваников Алексей Спиридонов

Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: (Иваникова) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Иваников Алексей Спиридонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: (Иваникова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Иваников Алексей Спиридонов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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