Иваникова Екатерина Парфениева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: (Иваникова) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Иваников Алексей Спиридонов
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: (Иваникова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Иваников Алексей Спиридонов
Смерть
Неизвестно