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Чихачев Павел Карпов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1877

Отец: Чихачев Карп Васильев

Мать: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприменик Евфимия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Максимова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: (Чихачева) Параскева Павловна

Мать ребёнка: Агриппина Максимова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Смерть
Неизвестно

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