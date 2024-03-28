Чихачев Павел Карпов
Место рождения
Дата рождения07.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1877
Отец: Чихачев Карп Васильев
Мать: Мария Петрова
Восприменик Евфимия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Максимова
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: (Чихачева) Параскева Павловна
Мать ребёнка: Агриппина Максимова
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Смерть
Неизвестно