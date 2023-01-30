Кривоногов Анисим Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривоногов Никифор Анисимович
Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Кривоногова) Гликерия Анисимовна
Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кривоногов Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривоногов Иван Анисимович
Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна
Смерть
До 1810