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Кривоногов Анисим Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кривоногов Денис Степанович

Мать: Кривоногова Степанида Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Ульяна Константиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривоногов Никифор Анисимович

Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Кривоногова) Гликерия Анисимовна

Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кривоногов Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривоногов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Кривоногова Ульяна Константиновна

Смерть
До 1810
Громково, Богородский, Московская область

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