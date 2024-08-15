Тамара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
15.03.1947

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
08.02.1949

Сын: Кожин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
04.04.1952

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
22.07.1954

Дочь: Дубинина (Кожина) Татьна Борисовна

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Кожин Николай Борисович

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Бородаевакожина Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Кожин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович

Смерть
Неизвестно

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