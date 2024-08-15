Тамара Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1947
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
08.02.1949
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
04.04.1952
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
22.07.1954
Дочь: Дубинина (Кожина) Татьна Борисовна
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
05.12.1955
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Бородаевакожина Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Рождение ребёнка
14.08.1960
Отец ребёнка: Кожин Борис Никитович
Смерть
Неизвестно