Климов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Климова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Екатерина
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Старунская (Климова) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Климова Екатерина
Смерть
Неизвестно