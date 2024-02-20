Туганова (Есенова) Гутаз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Нафи
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Гетагаз
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Беслан
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Цопан
Смерть
Неизвестно