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Гусев Сергей Авксентьев

Место рождения

Гришино, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

03.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1894 ст.

Отец: Гусев Авксентий Флегонтов

Мать: Агафия Федорова

Гришино, Костромской уезд, Костромская область
ОКУ ГАКО Ф.56 оп.10 д.50 Л. 40 об - 41 Воспреемники: Завражьинской волости того же уезда деревни Гришино крестьянина Степана Маркова сын Иван Степанов и той же деревни и волости крестьянина Никанора ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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