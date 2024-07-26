Гусев Сергей Авксентьев
Место рождения
Дата рождения03.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1894 ст.
Отец: Гусев Авксентий Флегонтов
Мать: Агафия Федорова
ОКУ ГАКО Ф.56 оп.10 д.50 Л. 40 об - 41 Воспреемники: Завражьинской волости того же уезда деревни Гришино крестьянина Степана Маркова сын Иван Степанов и той же деревни и волости крестьянина Никанора ... Показать все
Смерть
Неизвестно