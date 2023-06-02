Цыганков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Цыганков Виктор
Рождение ребёнка
02.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Гражданцево Северного района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно