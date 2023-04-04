Васильева Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ольга Петровна

Место рождения

Деревня Ново-Алёшкино Стерлитамакского района Башкирской АССР

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ново-Алёшкино Стерлитамакского района Башкирской АССР
Рождение ребёнка
27.09.1975

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Прокопьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Иван Прокопьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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