Васильева Ольга Петровна
Место рожденияДеревня Ново-Алёшкино Стерлитамакского района Башкирской АССР
Дата рождения10.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Деревня Ново-Алёшкино Стерлитамакского района Башкирской АССР
Рождение ребёнка
27.09.1975
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно