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Мягких Анисим Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Мягких Анисим Гаврилович

Мать: Мягких Клавдия

Смерть
1990
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