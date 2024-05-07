Евдокимов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокимова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Наталья