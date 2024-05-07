Евдокимов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко ??

Мать: Саночкина (Евдокимова) Татьяна Георгевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокимова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Наталья

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