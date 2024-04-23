Маркин Василий Никонорович
Место рождения
Дата рождения13.02.1923
Дата смерти03.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1923
Отец: Маркин Никонор Иванович
Мать: Маркина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1960
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.06.1991