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Маркин Василий Никонорович

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Место рождения

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1923

Дата смерти

03.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Около 1960 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1923

Отец: Маркин Никонор Иванович

Мать: Маркина Елена Николаевна

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1960

Сын: Маркин Игорь Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
03.06.1991

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